В Химках коммунальщики проведут расчистку городских пространств от снега

Коммунальные службы Химок расчищают городские пространства, вывоз и уборка снега ведется ежедневно с учетом обращений жителей и текущей обстановки на улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

Специалисты делают упор на восстановление безопасного пешеходного движения и приводят в порядок тротуары, внутриквартальные проходы и участки. Кроме того, они уделяют внимание пешеходным маршрутам к социально значимым объектам. Так, например, накануне коммунальщики полностью расчистили пешеходную дорожку на улице Лавочкина.

Задать вопросы по уборке снега можно через единую горячую линию администрации: +7 (495) 793 01 01.

