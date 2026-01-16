В Химках коммунальщики проведут расчистку городских пространств от снега
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Коммунальные службы Химок расчищают городские пространства, вывоз и уборка снега ведется ежедневно с учетом обращений жителей и текущей обстановки на улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Специалисты делают упор на восстановление безопасного пешеходного движения и приводят в порядок тротуары, внутриквартальные проходы и участки. Кроме того, они уделяют внимание пешеходным маршрутам к социально значимым объектам. Так, например, накануне коммунальщики полностью расчистили пешеходную дорожку на улице Лавочкина.
Задать вопросы по уборке снега можно через единую горячую линию администрации: +7 (495) 793 01 01.
