В Химках ликвидировали массажный салон, где оказывали услуги интимного характера

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по городскому округу Химки задержали двоих мужчин, которых подозревают в организации занятия проституцией в массажном салоне. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что в полицию направили информацию о том, что в этом салоне под видом эротического массажа оказываются интимные услуги. Он расположен в нежилом помещении, расположенном в многоквартирном доме на улице Панфилова.

По этому адресу полицейские задержали трех женщин в возрасте от 23 до 36 лет после передачи денег за оказание сексуальных услуг клиентам, в отношении них составили протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ. В Зеленограде также были задержаны 38-летний москвич, который был организатором незаконной деятельности, и 46-летний житель Краснодарского края. Последний обеспечивал финансовую деятельность салона. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 241 УК РФ, им выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.