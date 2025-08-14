В Химках местные жители почтили память героев Донбасской операции

Жители Химок почтили память героев Донбасской наступательной операции 1943 года, церемония возложения цветов прошла у памятника «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину в 1941-1945 годах». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Участникам нового мероприятия рассказали о значимости Донбасской операции в ходе Великой Отечественной войны.

«Герои Донбасской операции навсегда останутся в наших сердцах. Их имена будут жить в памяти всех поколений», – подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.