В Химках модернизируют центральные тепловые пункты. В рамках инвестпрограммы «ТСК Мосэнерго» планируется провести работы на 33 таких объектах.

В Подмосковье в 2025–2028 годах проведут 640 мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, отметили до этого в Московской областной думе.

ЦТП оснастят устройствами аварийного ввода резерва. Это позволит оперативно возобновить подачу теплоснабжения в случае скачка электроэнергии. Также в ЦТП появятся автоматизированные системы и устройства плавного пуска.

В рамках трехлетней программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения повысится в 889 МКД, в которых проживают более 200 тыс. человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что аварийно-диспетчерские службы РСО региона приведут к единому стандарту.