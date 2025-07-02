В Химках молодая семья купила квартиру по жилищной программе

Молодая семья из Химок приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В семье Максима Суванкулова и Юлии Олейник воспитываются двое детей. О жилищной программе мужчина узнал во время специальной военной операции. За дополнительной информацией об условиях программы они обратились в администрацию.

«Наша „трешка“ будет в новом жилом комплексе в Ивакино, с нетерпением ждем ключей. Квартиру взяли уже с отделкой и частично с мебелью, так что надеемся сразу заселиться», — рассказала участница программы.

Напомним, что программа доступна для жителей региона в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доход, позволяющий оплатить 65% расчетной стоимости жилья, или возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.