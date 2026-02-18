В Химках на месте недостроя появился воспитательно-образовательный комплекс

В микрорайоне Новогорск в Химках достроили масштабный объект незавершенного строительства, на его месте появился воспитательно-образовательный комплекс. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В рамках первоначального проекта там планировали построить двухэтажное здание детского сада площадью 2,3 тыс. кв. м. Работы стартовали в 2015 году, однако, были полностью остановлены, когда строительная готовность объекта достигла 60%.

Через портал «Добродел» поступали обращения граждан о необходимости завершения строительства. Поэтому в 2024 году после включения недостроя в областную госпрограмму «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети» работы были возобновлены.

Здание достроено, воспитательно-образовательный комплекс площадью более 5 тыс. кв. м состоит начальной школы на 100 учеников и детского сада на 170 воспитанников. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.