В Химках на территории ЖК «Новый Зеленоград» появится супермаркет

В Химках на территории ЖК «Новый Зеленоград» от компании Ikon Development возведут новый супермаркет известной федеральной сети, для этой цели инвестор купил блок коммерческих помещений общей площадью 302 кв. м в строящемся третьем корпусе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка входит в состав первой очереди жилого комплекса комфорт-класса, его планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2025 года. До конца декабря собственникам передадут ключи от квартир. Супермаркет начнет работу после завершения ремонта, подготовка помещения к открытию займет около месяца.

«Как показывает наш опыт, в крупных развивающихся жилых кварталах существует острая необходимость в объектах социальной и коммерческой инфраструктуры в шаговой доступности», — рассказал генеральный директор IKON Development Иван Виноградов.

