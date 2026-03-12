В Химках на треть завершили капитальный ремонт Луневской школы

На улице Гаражной, 4а, поселка Лунево городского округа Химки продолжается капитальный ремонт Луневской средней школы, строительная готовность объекта превысила 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 50 рабочих и одна единица техники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли.

Площадь здания составляет более 8,6 тыс. кв. м. В нем обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование и не только. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.