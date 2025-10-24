В Химках началась консервация фонтанов

В подмосковных Химках завершился сезон работы фонтанов, специалисты приступили к консервации систем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство благоустройства Московской области.

Данный комплекс технических работ нужен для защиты конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий в зимний период. Специалисты сольют воду из фонтанов, выполнят продувку трубопроводов, очистят чаши и не только. В общей сложности им предстоит законсервировать 16 фонтанов округа – в скверах «Юбилейный», «Весна», Марии Рубцовой, в парках Толстого, «Дубки» и «Лукоморье», а также на Куркинском шоссе и Химкинском Арбате.

