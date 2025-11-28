В Химках направили в суд дело подростков, угнавших автомобиль

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 16-летнего и 17-летнего жителей Москвы по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в ночь на 28 июля 2025 года обвиняемые находились на улице Молодежной, воспользовались тем, что автомобиль «ГАЗ Газель Бизнес» находился в заведенном состоянии, проникли в салон и угнали его. В процессе поездки несовершеннолетний водитель не справился с управлением и наехал на препятствие в районе 67-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Дело нарушителей направили в Химкинский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.