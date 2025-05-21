В Химках наступил период сдачи государственных экзаменов

В Химках для учеников старшей школы стартовал период сдачи государственных экзаменов, в 2025 году ОГЭ и ЕГЭ напишут около 5 тыс. выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, в среду и четверг, 21 и 22 мая, девятиклассники сдадут ОГЭ по иностранным языкам, в пятницу, 23 мая, одиннадцатиклассники напишут ЕГЭ по истории, литературе и химии. В общей сложности в итоговой государственной аттестации в округе примут участие 3,4 тыс. девятиклассников и более 1,4 тыс. одиннадцатиклассников.

В пресс-службе уточнили, что в Химках действуют 15 пунктов проведения ОГЭ и шесть пунктов проведения ЕГЭ, все они оборудованы системами видеофиксации и металлодетекторами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.