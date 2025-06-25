В Химках обсудили реализацию патриотической программы «Успех V единстве поколений»

В Химках в ходе первого заседания координационного совета обсудили реализацию патриотической программы «Успех V единстве поколений», за год в округе в рамках нее провели более 1,2 тыс. мероприятий, включая мастер-классы, кинопоказы, встречи с участниками специальной военной операции и так далее. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В общей сложности в мероприятиях приняли участие более 20 тыс. человек, программа вышла на региональный уровень и реализуется и в других городах Подмосковья.

«Мы проводим большое количество мероприятий разных форматов для школьников. Самые популярные среди них — это дискуссии, диспуты. Старшеклассники отдают предпочтение мероприятиям, где они могут поучаствовать в обсуждении, высказать свое мнение», — отметил начальник Управления по образования Химок Юрий Кандалов.

Помимо этого, в округе также завершают работу по созданию виртуального музея., где представлены исторические сводки о городе, ЗD модели артефактов с полей сражений от Великой Отечественной войны до СВО и не только. Еще одно направление развития программы — работа совета по книгоизданию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.