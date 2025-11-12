В Химках обустроили спортивную зону в парке «Подрезково»

Спортивную зону благоустроили в парке «Подрезково» в Химках

Официально

Фото: [Министерство благоустройства МО]

В парке «Подрезково» Химок рабочие завершили благоустройство современной спортивной зоны, для жителей установили новые зоны памп-трека и скейт-парка и площадку для настольного тенниса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство благоустройства Московской области.

Площадь объекта составила 1,5 тыс. кв. м. Для посетителей также установили системы освещения и видеонаблюдения «Безопасный регион», новые лавочки, урны и велопарковку.

«Жители обращались с просьбой обустроить эту территорию, и мы постарались реализовать их пожелания. Всего за несколько месяцев парк преобразился до неузнаваемости», – отметил руководитель МБУ «Объединенная дирекция парков» в Химках Георгий Шишкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Актуально
Подмосковье
Министерство благоустройства Московской области