В Химках обустроили спортивную зону в парке «Подрезково»
Спортивную зону благоустроили в парке «Подрезково» в Химках
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В парке «Подрезково» Химок рабочие завершили благоустройство современной спортивной зоны, для жителей установили новые зоны памп-трека и скейт-парка и площадку для настольного тенниса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство благоустройства Московской области.
Площадь объекта составила 1,5 тыс. кв. м. Для посетителей также установили системы освещения и видеонаблюдения «Безопасный регион», новые лавочки, урны и велопарковку.
«Жители обращались с просьбой обустроить эту территорию, и мы постарались реализовать их пожелания. Всего за несколько месяцев парк преобразился до неузнаваемости», – отметил руководитель МБУ «Объединенная дирекция парков» в Химках Георгий Шишкин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.