В Химках обустроили спортивную зону в парке «Подрезково»

В парке «Подрезково» Химок рабочие завершили благоустройство современной спортивной зоны, для жителей установили новые зоны памп-трека и скейт-парка и площадку для настольного тенниса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство благоустройства Московской области.