По итогам 2025 года в Химках оформили более 4 млн электронных рецептов на льготные препараты, в аптеке пациенту достаточно назвать свои данные для получения лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.