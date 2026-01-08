В Химках оформили более 4 млн электронных рецептов на льготные препараты
Фото: [Администрация г.о. Химки]
По итогам 2025 года в Химках оформили более 4 млн электронных рецептов на льготные препараты, в аптеке пациенту достаточно назвать свои данные для получения лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
Такой рецепт содержит QR-код, по которому фармацевт считывает информацию. Продлить его можно в ходе телемедицинской консультации. Голосовой помощник Светлана напоминает пациентам о подходящем к концу сроке электронных рецептов на льготные лекарства, звонки поступают с номера +7 (498) 602–31–35. Получить лекарство можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».
