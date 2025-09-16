В Химках организовали День открытых дверей в спортшколе «Лунево»

В спортивной школе «Лунево» в Химках прошел День открытых дверей, в рамках которого жители приняли участие в тренировках по футболу, волейболу, боксу, карате и настольному теннису, сдали нормы ГТО и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

В рамках мероприятия состоялось открытие спортивных площадок после летнего ремонта. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная вместе с директором спортивной школы Анной Рыжейкиной символически передали российский триколор спортсмену секции бокса Араму Симоняну и его тренеру Андрею Акаеву. Последние вскоре поедут в Сербию на чемпионат мира по шахбоксу в составе российской сборной.

«Спорт — это не только здоровье, но и характер, сила воли, умение работать в команде и преодолевать трудности. Именно поэтому мы так активно поддерживаем развитие спорта в Химках, создавая условия для занятий спортом для всех возрастов», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.