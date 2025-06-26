В Химках организовали кинолекторий о параде Великой Победы

В Химках на базе школы-интерната «Кадетский корпус» организовали тематический кинолекторий о параде Великой Победы 1945 года, в рамках которого гостям рассказали об истории легендарного шествия на Красной площади и показали архивные кадры с прямой трансляции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы, в ходе реализации которой проводят мастер-классы, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Депутат Химок Руслан Шаипов отметил, что работа направлена на формирование у жителей уважения к истории России.

«Важно не просто помнить историю, а передавать ее живым словом и делом. Молодежи нужны примеры силы духа, настоящего мужества и любви к Родине. Именно такие мероприятия дают опору и формируют гражданскую ответственность», — сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

В рамках встречи активистам округа вручили благодарственные письма и партийные билеты, их отметили за весомый вклад в развитие патриотического воспитания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.