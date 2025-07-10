В Химках организовали концерт, посвященный Дню семьи

В Доме культуры «Лунево» в Химках провели концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, в рамках которого участникам рассказали об истории возникновения праздника, о святых Петре и Февронии Муромских. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«День семьи, любви и верности — замечательный праздник, который напоминает нам о вечных ценностях, о важности семьи и взаимопонимания в ней. Житие святых Петра и Февронии Муромских — пример для всех нас, как нужно строить крепкую и счастливую семью на основе любви, уважения и терпения», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В рамках мероприятия приглашенные спикеры также рассказали о роли семьи в современном обществе. Кроме того, зрителям представили концертную программу от творческих коллективов Дома культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.