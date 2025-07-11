В Химках организовали лекцию о Полтавской битве

В Химках на базе клуба «Активное долголетие» провели лекцию, посвященную Дню победы русской армии в Полтавском сражении, в ней приняли участие школьники, участники клуба, преподаватели и почетные гости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Посетителям рассказали о Полтавском сражении 1709 года, когда армия под командованием Петра I одержала победу над шведами в Северной войне.

«Когда за одним столом собираются подростки и уважаемые жители серебряного возраста, чтобы поговорить об истории России, это дорогого стоит. Такие лекции не только расширяют кругозор, но и укрепляют связь поколений, учат уважать прошлое и по-настоящему гордиться своим народом», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.