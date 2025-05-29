В Химках организовали открытый урок ко Дню пограничника

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках на базе школы № 29 провели открытый урок, приуроченный ко Дню пограничника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Директор школы № 29, депутат Наталья Каныгина отметила, что отдельное внимание в рамках урока уделили задачам, которые стоят перед пограничниками в условиях проведения специальной военной операции.

Кавалер Ордена Почета, полковник в отставке, ветеран боевых действий Юрий Карпунов рассказал школьникам и другим гостям об истории создания пограничных войск, их роли в защите государственных рубежей. Продолжил встречу заслуженный летчик-испытатель, ветеран боевых действий, полковник ВВС Аркадий Газарян.

«Такие встречи с ветеранами важны для подрастающего поколения. Воспитание духа патриотизма, уважения к истории своей страны — все это формирует сильную гражданскую позицию», — отметила депутат Ирина Спирина.

Урок провели в рамках патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках.

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