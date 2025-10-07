В Химках организовали праздник ко Дню Московской области
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В деревне Юрлово городского округа Химки организовали праздничную программу, посвященную Дню Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов подчеркнул важность подобных событий в рамках системной работы по патриотическому воспитанию в Подмосковье. Участникам мероприятия представили музыкально-хореографическое путешествие по культуре региона, в программу вошли народные песни и танцевальные номера. К ним также присоединились председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
«Сегодняшний концерт – хороший пример того, как можно рассказывать о Подмосковье доступно и по-настоящему. Химки последовательно поддерживают такие инициативы, потому что именно на этом строится сознательное отношение к Родине», – сказал Малиновский.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.