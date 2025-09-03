В Химках организуют фестиваль «Дог-фест»

В субботу, 6 сентября, в Химках организуют ежегодный фестиваль любителей домашних животных «Дог-фест», он пройдет по адресу МЕГА Парк, микрорайон ИКЕА, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Для посетителей подготовят спортивные игры, показательные выступления, мастер-классы и тематические викторины. Кроме того, на интерактивной площадке фестиваля они смогут задать вопросы по воспитанию и уходу за собаками кинологам и ветеринарам. Организаторы также подготовят детскую анимацию, фотозону, ярмарку с полезными товарами и дефиле с питомцами. Зарегистрироваться можно здесь.

*Возрастное ограничение 0+