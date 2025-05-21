В Химках организуют лекцию ко дню рождения пловца Владимира Сальникова
Лекция ко дню рождения пловца Владимира Сальникова пройдет в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В четверг, 22 мая, в Химках на базе спортивного комплекса «Родина» пройдет патриотическое мероприятие, приуроченное ко дню рождения выдающегося советского пловца Владимира Сальникова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участникам расскажут о спортивном пути атлета, его достижениях и вкладе в развитие отечественного спорта. Сальников является четырехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы, а также рекордсменом мира.
«Гостям напомнят, что герои и настоящие патриоты России — это не только защитники Отечества, но и те, кто прославляет страну своими достижениями в мирной жизни. Сильная страна начинается с сильных людей», — рассказал депутат Николай Томашов.
Депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что история успеха пловца является примером «мужества, труда и любви к Родине, который вдохновляет и сегодня». Лекцию проведут в рамках масштабной программы, которая реализуется в Химках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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