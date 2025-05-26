В Химках организуют мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню пограничника

В среду, 28 мая, в Химках на территории Сходненской детской школы искусств организуют творческий мастер-класс по изготовлению открытки, приуроченный ко Дню пограничника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участники встречи узнают об истории памятной даты и ее значении для России. Председатель совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, что в округе в рамках общественной программы проводятся различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан, в том числе посвященные специальной военной операции.

«Приятно, что можно выразить уважение к защитникам страны через творчество. Такие мероприятия вовлекают и вдохновляют — участвовать интересно и детям, и взрослым», — отметил депутат Руслан Шаипов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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