В Химках организуют соревнования по мотокроссу

В субботу, 26 июля, в Химках пройдут лично-командные соревнования по мотокроссу, участниками которых станут спортсмены секции мотоциклетного спорта Дома юных техников «Интеграл» и мотоциклисты из других городов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Зрителями могут стать все желающие, вход свободный. Турнир начнется в 10:00 на трассе Старбеево (улица Ленина, возле дома № 1Г). Участниками станут спортсмены в возрасте от 10 до 25 лет, соревнования проведут в два заезда. Так, первыми стартуют юные гонщики в классах мотоциклов с объемом двигателя 65 и 85 куб. см, после них — юниоры в классах с объемом двигателя 125 куб. см.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

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