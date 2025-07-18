В Химках организуют выездную администрацию в Сходне

В Химках в Сходне-Фирсановке среду, 23 июля, начнет работу выездная администрация, в рамках которой представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Прием проведут с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Кирова, дом 5 (Гимназия № 23). На нем жители смогут получить консультацию и обратиться к профильным службам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, предпринимательства. Помимо этого, они смогут подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.