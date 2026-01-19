В Химках от снега расчистят парки и скверы

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках продолжаются работы по уборке снега, коммунальные службы работают во всех микрорайонах города и уделяют особое внимание расчистке парков и скверов — местам ежедневного отдыха жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

Специалисты убирают пешеходные дорожки, входные группы, лестницы и подходы к зонам. После этого снег вывозят на специализированные площадки, а дороги и тротуары – обрабатывают противогололедными материалами. Помимо этого, в округе проводят работы по уборке дворовых территорий, проездов, тротуаров от снега и наледи.

Напомним, что задать вопросы по уборке снега можно по телефону единой горячей линии администрации: + 7 (495) 793-01-01.

