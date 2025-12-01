В Химках открыли новый сезон «Зимы в Подмосковье»
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В понедельник, 1 декабря, в Химках, как и по всей Московской области, стартовал новый сезон «Зимы в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на главу Елену Землякову.
Она напомнила, что программу реализуют в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Впереди — открытие ледовых площадок, шоу с участием звезд фигурного катания, тематические и интерактивные программы, выставки и концерты, а также традиционные лыжные гонки. Анонсы мероприятий обязательно будем размещать в социальных сетях», – добавила глава.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
