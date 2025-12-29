В Химках открыли рабочее движение по новому выезду из Юрлово протяженностью 1,5 км, там обустроили четыре полосы движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Новая выездная дорога соединит Пятницкое шоссе с будущим дублером и улучшит транспортную доступность для порядка 10 тыс. местных жителей», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, она обеспечит подъезд к крупному ЖК «Пятницкие луга» и в будущем – проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок. Реконструкция затронула участок Пятницкого шоссе протяженностью 700 м. Проект также предусматривает строительство одноуровневой кольцевой развязки. В 2026 году рабочие завершат устройство велодорожки, надземного пешеходного перехода, реконструируют две существующие остановки «Федоровка» и установят два новых павильона в районе жилой застройки Юрлово.

