В Химках открыли Всероссийский турнир на призы Яны Егорян

Всероссийский турнир на призы Яны Егорян пройдет в Химках

Официально

Фото: [Администрация г. о. Химки]

В Химках накануне стартовал Всероссийский турнир по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян, его участниками станут более 400 спортсменов из России и стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Для меня важно поддерживать спортсменов не только словом, но и делом. Это наш способ сказать спасибо спортсменам за смелость и целеустремленность!» — подчеркнула Егорян.

В первый день турнира состоялись отборочные этапы для юношей и девушек до 15 лет по сабле. Спортсменов также ждут командные зачеты, групповые этапы и финалы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

Актуально
Химки
Подмосковье