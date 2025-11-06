В Химках открыли Всероссийский турнир на призы Яны Егорян

В Химках накануне стартовал Всероссийский турнир по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян, его участниками станут более 400 спортсменов из России и стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.