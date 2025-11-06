В Химках открыли Всероссийский турнир на призы Яны Егорян
Всероссийский турнир на призы Яны Егорян пройдет в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках накануне стартовал Всероссийский турнир по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян, его участниками станут более 400 спортсменов из России и стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Для меня важно поддерживать спортсменов не только словом, но и делом. Это наш способ сказать спасибо спортсменам за смелость и целеустремленность!» — подчеркнула Егорян.
В первый день турнира состоялись отборочные этапы для юношей и девушек до 15 лет по сабле. Спортсменов также ждут командные зачеты, групповые этапы и финалы.
