В Химках отметили День энергетика
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках работников энергетической отрасли из филиала «Россети Московский регион» поздравили с профессиональным праздником — Днем энергетика. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил энергетиков с праздником.
«Сегодня мы чествовали отличившихся коллег коллектива «Северные электрические сети» и в их лице — весь двухтысячный коллектив филиала», — отметил директор филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» Игорь Чадов.
