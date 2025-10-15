В Химках отметят 50-летие со дня основания спортшколы по баскетболу

Спортивной школе олимпийского резерва № 1 по баскетболу в Химках исполнилось 50 лет, она занимает первое место в общекомандном зачете среди всех спортивных школ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

Учреждение получило нынешнее название в 2017 году, когда перешла на новые федеральные стандарты спортивной подготовки. Среди воспитанников — пять мастеров спорта, 14 кандидатов в мастера спорта, в числе сотрудников — заслуженные работники физической культуры и спорта России и Московской области, а также заслуженный мастер спорта России.

«СШОР №1 принимает на занятия ребят с шести лет. Ежедневные тренировки мы проводим в 10 общеобразовательных школах города. В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» у нас проходят игры Первенства Московской области и другие соревнования. Большинство наших тренеров — выпускники спортшколы», — рассказал директор спортшколы Юрий Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.