В Химках отметят 90-летие спортивного центра «Планерная»

Олимпийскому учебно-спортивному центру «Планерная» в Химках исполнилось 90 лет, в нем спортсмены и любители занимаются баскетболом, бейсболом, настольным теннисом и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

В центре есть бейсбольный стадион, гостиницы, два спортивных ФОКа, лыжероллерная трасса, крытые манежи для занятий на лошадях, открытые поля, троеборная трасса, поле для конного поло.

«На базе созданы все необходимые условия именно для массовых занятий физкультурой и спортом, где вместе с этим на «Планерная» проводят официальные международные, всероссийские и региональные соревнования, готовят спортивный резерв», — отметила директор ОУСЦ «Планерная» Элеонора Панова.

В центре занимаются 2,5 тыс. детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Для них проводятся занятия по иппотерапии — лечебной верховой езде с инструкторами и самыми спокойными лошадьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.