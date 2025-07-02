В Химках отремонтируют подъезды на улице Спартаковская

Ремонт подъездов на улице Спартаковская завершат в Химках

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Фото: [Администрация г. о. Химки]

В Химках продолжаются работы по обновлению подъездов многоквартирных домов, специалисты завершают ремонт в домах № 16 и № 12 на улице Спартаковская. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев  поставил  задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

«Стены и потолки уже подготовлены к покраске, установлены новые пластиковые окна, на днях приступим к замене дверей входных групп», — рассказал ведущий инженер Омар Худаверзиев.

Помимо этого, работы проведут в Старых и Новых Химках, в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Специалистам предстоит обновить входные группы, заменить напольное покрытие, окна, стены и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев  подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

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