В Химках передали новую партию гумпомощи в зону СВО

Жители Химок собрали новую партию гуманитарной помощи, ее отправили в зону специальной военной операции из пункта сбора — школы № 30. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В состав груза вошли аптечки, инструменты, полевые печки, медикаменты и средства личной гигиены, носки, продукты питания и сладости, а также талисманы в виде сердец, сделанные школьниками.

«Я убеждена — вся наша работа по сбору гумпомощи имеет одну главную цель — скорейшую Победу наших бойцов и их благополучное возвращение домой к родным и близким», — сказала директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Напомним, что передать помощь могут все желающие, пункты приема работают по адресу: проспект Мельникова, д. 12, ул. 9 Мая, д. 18Б.

