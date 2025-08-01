В Химках подготовят праздничные мероприятия ко Дню ВДВ

В Химках ко Дню Воздушно-десантных войск подготовят масштабную программу – возложения цветов, тематические акции и лекции, мероприятия пройдут в каждом микрорайоне округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Подготовку к празднику обсудили в ходе заседания координационного совета патриотической программы «Успех V единстве поколений». В ходе ее реализации проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. В числе участников заседания оказались организаторы и спикеры мероприятий, представители администрации, общественных объединений, краеведы, историки, писатели.

Так, в честь праздника в школах, библиотеках и детских садах проведут лекции, патриотические часы и другие тематические мероприятия. Кроме того, тематические акции подготовили в микрорайонах Новые Химки и Подрезково. В воскресенье, 3 августа, в 12:00 на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» состоится открытие военно-полевых сборов ВПО «Сова» и «Страж».

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