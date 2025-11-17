В Химках подмосковные активисты отметили 20-летие «Молодой Гвардии Единой России»
Активисты Подмосковья отметили 20-летие «Молодой Гвардии Единой России» в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию «Молодой Гвардии Единой России», его посетили активисты из разных уголков Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Самых инициативных молодогвардейцев наградили благодарственными письмами. Его, например, получил активист, участник специальной военной операции Максим Кураков.
«Хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за вашу активность, неравнодушие и преданность делу. Вы являетесь примером для молодежи, показывая, что можно и нужно заниматься общественно полезной деятельностью, вносить свой вклад в развитие страны и города», — отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Елена Землякова.
В рамках мероприятия для активистов также организовали праздничную программу с играми, ярмаркой и диджей-сетом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.