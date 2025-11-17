В Химках подмосковные активисты отметили 20-летие «Молодой Гвардии Единой России»

«Хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за вашу активность, неравнодушие и преданность делу. Вы являетесь примером для молодежи, показывая, что можно и нужно заниматься общественно полезной деятельностью, вносить свой вклад в развитие страны и города», — отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Елена Землякова.