В Химках появится склад с оборотом более 1 тыс. тонн в сутки

В Химках продолжается строительство складского корпуса с административно-бытовым корпусом, готовность объекта превысила 76%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании площадью более 8,2 тыс. кв. м будут хранить товары народного потребления, включая питьевую воду в 19-литровых бутылях, суточный грузооборот превысит 1 тыс. тонн. После ввода в эксплуатацию в округе появится около 50 новых рабочих мест, завершить работы планируется во II квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.