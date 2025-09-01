В Химках после капремонта открыли корпус гимназии
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В День знаний в Химках после капитального ремонта открылся один из корпусов гимназии № 23, там будут учиться 250 школьников из начальных классов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
На торжественном открытии корпуса присутствовали депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Алексей Федоров.
«После обновления здания созданы комфортные условия для плавного перехода детей от дошкольного к начальному образованию. В отремонтированных классах стало светлее, теплее и удобнее, что способствует повышению качества обучения», — рассказала лидер Движения общественной поддержки и директор гимназии № 23 Олеся Климачева.
Рабочие отремонтировали фасад здания и кровлю, заменили инженерные сети, окна и двери, установили новую сантехнику и не только. 1 сентября в округе также открылся детский сад в деревне Юрлово, дошкольное отделение школы № 19 стало первым детским садом на территории ЖК «Пятницкие Луга».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.