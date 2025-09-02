В Химках после капремонта открыли восьмую школу

В Химках после капитального ремонта открылось здание одной из старейших школ округа – школы №8, новый учебный год здесь встретили более 700 школьников. С Днем знаний учеников и учителей поздравили глава Химок Елена Землякова, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Московской областной Думы Михаил Раев, представители Управления образования и городской прокуратуры, почетные жители округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Площадь образовательного учреждения составляет около 4 тыс. кв. м, в нем обновили корпус и фасад здания, провели перепланировку внутренних помещений, благоустроили прилегающую территорию, каждый этаж школы тематически оформили в формате школьного музея.

«Вместе с учащимися и педагогическим составом школы мы выражаем благодарность губернатору [Московской области Андрею Воробьеву] и администрации округа за оказанную помощь в проведении капитального ремонта», — рассказала директор школы, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

После торжественной линейки для почетных гостей провели экскурсию по обновленному зданию. Учеников младших классов угостили мороженым в рамках акции губернатора Московской области.

«Мы продолжаем делать все, чтобы наши школы были современными, оснащенными всем необходимым для обучения и развития», — отметила Землякова.

В общей сложности в новом учебном году в образовательных учреждениях Химок будут учиться более 50 тыс. детей, включая более 3 тыс. первоклассников.

