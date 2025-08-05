В Химках после вмешательства прокуратуры судебные приставы перестали незаконно взыскивать с жителя часть пенсии

В Химках после вмешательства прокуратуры судебные приставы перестали незаконно взыскивать с местного жителя часть его пенсии. Кроме того, денежные средства были возвращены. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

В прокуратуру подал обращение местный житель. Он рассказал, что судебные приставы в нарушение законодательства взыскивают с его пенсии по инвалидности более 17 тыс. руб. При этом не рассматривается вопрос о сохранении прожиточного минимума.

Прокуратура провела проверку по обращению гражданина. В результате в ГУ ФССП по региону внесли представление с требованием устранить нарушение закона. Таким образом, взыскание денежных средств прекратилось. Также жителю вернули уже взысканные деньги.

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