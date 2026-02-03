В Химках поставили на кадастр новый корпус в ЖК «Новый Зеленоград»

В Химках поставили на кадастровый учет корпус № 3 жилого комплекса комфорт-класса «Новый Зеленоград» от IKON Development. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки дома на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только.

Площадь корпуса составила более 23,6 тыс. кв. м, он рассчитан на 448 квартир. Его возвели по проекту архитектурного бюро SPEECH. Придомовую территорию благоустроили по авторскому дизайн-проекту, в едином стиле с внутренним пространством всего жилого комплекса. Во дворе появились пешеходные маршруты, внутриквартальное зонирование, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха.

В первой очереди проекта уже заселили девять домов, для жителей открыты начальная школа и детский сад, сетевые магазины, кафе, предприятия сферы услуг, медицинские и спортивные центры.

