В Химках построили крупный производственно-складской комплекс, в котором будут собирать блоки персональных компьютеров и хранить промышленные товары. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь комплекса превышает 9 тыс. кв. м. Ввести его планируется до конца этого года. Благодаря этому в округе появится порядка 50 новых рабочих мест для жителей.

Для удобства доставки и отгрузки продукции в комплексе предусмотрели систему погрузочно-разгрузочных работ, которая включает в себя 14 ворот для транспортных средств.

При строительстве уделили особое внимание вопросам пожарной безопасности. На объекте будут использоваться современные технологии и оборудование, обеспечивающие высокий уровень защиты от возгораний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу завода по производству оборудования для ЖКХ в Коломне.