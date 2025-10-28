В Химках построят крупный распределительный центр популярного бренда мужской одежды. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Так, дом моды, выпускающий одежду и аксессуары под брендом Henderson, возведет на территории индустриального парка «Шереметьево» самый крупный в РФ и СНГ распределительный центр.

В реализацию проекта инвестировано 1,5 млрд руб. Площадь центра составит 10 тыс. кв. м. При этом в корпусе будут установлены мезонинные стеллажи, что позволит увеличить операционную площадь.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 70%. Ввести его планируется весной следующего года. В центре будет создано 300 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области снесут около 10 тыс. незаконных НТО.