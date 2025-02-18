В Химках построят новый детский сад

В деревне Юрлово городского округа Химки построят новый детский сад площадью более 4,3 тыс. кв. м, он будет рассчитан на 350 мест. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Дошкольное учреждение комфортно разместит 14 групп детей от двух до семи лет», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В учреждении обустроят групповые и кружковые, залы для музыкальных и спортивных занятий, медицинский кабинет, кабинет логопеда, большой пищеблок с холодным и горячим цехами. На прилегающей территории для каждой группы сделают игровые площадки с качелями, горками, развивающими тренажерами и теневыми навесами. Помимо этого, здесь оборудуют две спортивные площадки, учебно-опытную зону и место для проведения общественных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.