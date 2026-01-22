В Химках построят спортивную базу футбольного клуба ЦСКА

В городском округе Химки на берегу озера Круглое продолжается строительство современной спортивной базы для футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проконтролировали ход проведения работ, которые проходят в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В комплекс войдут четыре футбольных поля с подогревом, одно из которых будет с искусственным покрытием и трибуной на 500 мест, жилой корпус на 160 мест с медицинским центром и разминочным залом, котельная, трансформаторная подстанция и ВЗУ.

Новая инфраструктура будет доступна и воспитанникам спортивных школ Подмосковья. Завершить работы планируют в феврале 2029 года.

