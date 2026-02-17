В Химках прекратили деятельность незаконного ломбарда

Химкинская городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при осуществлении деятельности по предоставлению потребительских займов, по результатам которой в округе прекратили деятельность незаконного ломбарда. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В ходе проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель в арендуемом помещении комиссионного магазина в микрорайоне Сходня предоставлял гражданам потребительские займы без разрешительных документов. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ, Химкинский городской суд привлек предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

