В Химках пресекли незаконную миграцию на территории хостелов

Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Химки при взаимодействии с ФСБ России и поддержке Росгвардии выявили и пресекли незаконную миграцию, выявленную на территории хостелыов вблизи аэропорта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что они проверили 48 иностранных граждан, прибывших из республик ближнего зарубежья. В результате 39 из них привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в России, им предстоит выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.