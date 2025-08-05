В Химках пройдет акция по сбору гуманитарной помощи

«Уважаемые жители Химок, присоединяйтесь к доброй акции, направленной на поддержку наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, мирных жителей присоединенных территорий и школьников. Только сообща мы сможем помочь тем, кто нуждается в нашей помощи и заботе», — прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.