В Химках пройдет акция по сбору гуманитарной помощи
Акция по сбору гуманитарной помощи стартовала в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках до 17 августа будет проходить акция «Доброе дело», направленная на сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей приграничных районов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Желающие принять участие в ней могут принести медикаменты, теплую одежду и обувь, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения, снаряжение, предметы быта, школьные принадлежности. Основной пункт приема вещей — региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» (ул. 9 Мая, д. 18Б, с 9:00 до 18:00, телефон: 8 995 919-37-76).
«Уважаемые жители Химок, присоединяйтесь к доброй акции, направленной на поддержку наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, мирных жителей присоединенных территорий и школьников. Только сообща мы сможем помочь тем, кто нуждается в нашей помощи и заботе», — прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.