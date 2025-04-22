В Химках пройдет историческая реконструкция «Успех V единстве поколений!»

В субботу, 26 апреля, в Химках состоится историческая реконструкция «Успех V единстве поколений!», в рамках нее на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» подготовят представление, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками театрализованного сражения станут более 200 реконструкторов и свыше 150 профессиональных артистов. Для гостей организуют более 30 интерактивных площадок, среди которых — выставки боевой техники и полевая кухня. Вход свободный.

В сообщении уточнили, что для посетителей организуют бесплатный трансфер, автобусы будут отправляться от «Арены-Химки» и ТЦ «Мега Химки» на парковке со стороны Ленинградского шоссе с 12:00 до 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.