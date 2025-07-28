В Химках пройдет лекция, посвященная трагедии Майданека
Лекция о трагедии Майданека пройдет в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В понедельник, 28 июля, в Химках в клубе «Активное долголетие» в 16:30 организуют патриотическую лекцию, посвященную освобождению концлагеря Майданек советскими войсками в 1944 году, вход свободный. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. В рамках мероприятия гостям покажут отрывки из документальных и художественных фильмов, расскажут о самом лагере, его узниках и не только.
«Мы обязаны помнить свою историю, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились. Память о Майданеке — это дань уважения жертвам и важный урок для всех нас. Только зная правду о прошлом, мы можем строить будущее без ненависти и насилия», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.