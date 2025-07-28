В Химках пройдет лекция, посвященная трагедии Майданека

«Мы обязаны помнить свою историю, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились. Память о Майданеке — это дань уважения жертвам и важный урок для всех нас. Только зная правду о прошлом, мы можем строить будущее без ненависти и насилия», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.